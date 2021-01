Chiến lược chống Covid-19 của Tổng thống Biden

Còn nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Michael McCaul chỉ trích lệnh cấm vận là “nỗ lực trơ trẽn, vô căn cứ” để “bịt miệng và đe dọa” các quan chức vạch trần hành vi cưỡng bức, vi phạm nhân quyền của Bắc Kinh. Trước đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Emily Horne chỉ trích lệnh cấm vận của Trung Quốc là vô ích và nhằm gây chia rẽ giữa các đảng chính trị ở Mỹ. Tuy nhiên, chính phủ ông Biden chưa đưa ra biện pháp đáp trả cụ thể.

Cụ thể, chính phủ Mỹ sẽ lập một đội ứng phó Covid-19 cấp liên bang để điều phối các nỗ lực giữa các cơ quan và khôi phục một đội Nhà Trắng về những nguy cơ sức khỏe toàn cầu đã được lập dưới thời Tổng thống Barack Obama. Chiến lược còn kêu gọi tổ chức đều đặn các buổi cung cấp thông tin về tình hình Covid-19 do các nhà khoa học dẫn đầu.

Ông Biden hủy quyết định của ông Trump, Mỹ tiếp tục ở lại WHO

Bên cạnh đó, chiến lược của Tổng thống Biden còn kêu gọi gia tăng sản xuất vắc xin Covid-19 và tiêm loại vắc xin này. Ông Biden đã đặt mục tiêu 100 triệu người sẽ được tiêm vắc xin Covid-19 trong 100 ngày đầu nhậm chức. Giới chuyên gia hàng đầu của ông Biden cho rằng mục tiêu này có thể đạt được dù đến nay chỉ có 16,5 triệu người ở Mỹ được tiêm vắc xin Covid-19, theo AFP.

Cũng theo chiến lược trên, Mỹ sẽ tái gia nhập Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Hồi giữa năm 2020, Tổng thống Mỹ khi đó Donald Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi WHO với cáo buộc tổ chức này là “con rối của Trung Quốc”. Trưởng cố vấn y tế của ông Biden là chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm Anthony Fauci hôm qua cũng đã xác nhận Mỹ sẽ tiếp tục đóng góp cho ngân sách của WHO, theo AFP.