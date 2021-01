Chính quyền Biden phát thông điệp cứng rắn với Trung Quốc

Oanh tạc cơ, chiến hạm Mỹ đổ về Biển Đông Thông qua Twitter hôm qua, chuyên trang theo dõi hoạt động của máy bay quân sự Aircraft Spots cho hay một trong hai máy bay ném bom B-52 của Mỹ trong lúc được triển khai đến căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam đã bay qua Biển Đông vào ngày 25.1. Hình ảnh do Aircraft Spots đưa ra cho thấy chiếc B-52 từ căn cứ không quân Barksdale thuộc bang Louisiana bay vòng phía nam của Philippines rồi vào Biển Đông trước khi bay đến căn cứ Andersen. B-52 bay đến Biển Đông hai ngày sau khi nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ Theodore Roosevelt đi vào vùng biển này để thực hiện các hoạt động an ninh biển. Quân đội Mỹ có động thái quân sự như trên sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 22.1 ký sắc lệnh ban hành luật Hải cảnh cho phép lực lượng hải cảnh nổ súng chống tàu nước ngoài trong cái gọi là vùng biển thuộc quyền tài phán của nước này. Luật mới của Trung Quốc ngay lập tức vấp phải chỉ trích và gây nhiều quan ngại. Bộ Ngoại giao Philippines ngày 27.1 đã gửi công hàm phản đối Trung Quốc. Cùng ngày, Chủ tịch Hiệp hội Ngư dân Philippines Fernando Hicap khẳng định luật Hải cảnh “trái với nguyên tắc của tự do hàng hải đã được luật pháp quốc tế công nhận”. Ông đánh giá luật này “gần như là tuyên bố chiến tranh chống lại những quốc gia là bên tranh chấp hợp pháp đối với vùng biển Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền”, theo tờ South China Morning Post. Ông Hicap cảnh báo: “Một khi luật Hải cảnh có hiệu lực (từ ngày 1.2), lực lượng hải cảnh Trung Quốc có thể bắn bất kỳ ai, có vũ trang hay không có vũ trang, trong lãnh hải họ tuyên bố có chủ quyền một cách phi pháp”. Văn Khoa