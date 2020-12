Chính quyền Tổng thống Trump gây thêm sức ép lên công ty Trung Quốc

Hồi tháng 7, Bộ Tài chính Mỹ đã cấm mọi giao dịch bằng USD đối với XPCC. Trong khi lệnh cấm vận của Bộ Tài chính Mỹ nhắm vào cấu trúc tài chính của XPCC, động thái mới của CBP sẽ buộc các công ty may mặc và những công ty khác đang nhập khẩu các sản phẩm dệt may vào Mỹ phải loại bỏ vải bông do XPCC sản xuất, theo quan chức CBP phụ trách thương mại Brenda Smith.