Lệnh cấm của Mỹ áp lên Tân Cương nhẹ hơn so với dự kiến

Chính quyền Mỹ ngày 14.9 công bố 5 lệnh tạm giữ hàng hóa (WRO) đối với bông vải, nguyên liệu và sản phẩm dệt may, sản phẩm làm tóc và hàng điện tử của các nhà sản xuất tại Tân Cương và tỉnh An Huy của Trung Quốc.

Các đối tượng bị cấm gồm: toàn bộ sản phẩm do Trung tâm giáo dục và đào tạo nghề Số 4 ở huyện Lop (Tân Cương) sản xuất; sản phẩm tóc từ Khu công nghiệp huyện Lop, hàng dệt may của Công ty sản xuất hàng may mặc Yili Zhouwan và Công ty thương mại và kinh doanh Baodung LYSZD (đều ở Tân Cương); bông vải từ Công ty cotton và linen Xinjiang Junggar; linh kiện máy tính của Công ty công nghệ thông tin Hefei Bitland (tỉnh An Huy).