Mỹ cấm nhập cotton, cà chua từ Tân Cương

Theo Reuters, CBP nêu trong thông báo rằng đã xác định được những dấu hiệu cưỡng bức sức lao động liên quan đến chuỗi cung ứng hàng dệt may và cà chua như bắt lao động để trả nợ, hạn chế đi lại, hăm dọa, giam lương, bị ngược đãi về điều kiện làm việc và sinh hoạt.

Bà Smith cho biết lệnh cấm sẽ áp dụng đối với toàn bộ chuỗi cung ứng cotton, gồm sợi cotton, vải dệt, quần áo cũng như cà chua, sốt cà chua và các sản phẩm liên quan được sản xuất từ Tân Cương.

Lệnh cấm được cho là sẽ để lại những ảnh hưởng lớn đến các nhà bán lẻ và nhà sản xuất quần áo, thực phẩm Mỹ. Trung Quốc sản xuất khoảng 20% cotton trên toàn cầu và hầu hết được làm từ Tân Cương. Tân Cương cũng là nơi trồng cà chua và xuất khẩu sản phẩm từ cà chua lớn.

Bên cạnh đó, CBP còn cấm nhập khẩu cotton do Binh đoàn sản xuất và xây dựng Tân Cương , hàng may mặc của Công ty sản xuất hàng may mặc Yili Xhuowan và Công ty thương mại và kinh doanh Baoding LYSZD vì vấn đề sử dụng lao động.