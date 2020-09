Mỹ củng cố quan hệ với Đài Loan

Washington thách thức chính sách “một Trung Quốc” Thời gian qua, bà Thái Anh Văn, lãnh đạo Đài Loan, đã nhận thức rất rõ giá trị mà chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Indo-Pacific) tự do và rộng mở, mà Mỹ đang định hình, có thể mang lại cho Đài Bắc. Vì thế, Đài Loan đang đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các thành viên trong “tứ giác an ninh” (Mỹ - Nhật Bản - Úc - Ấn Độ) vốn là nền tảng của chiến lược Indo-Pacific. Bên cạnh đó, Đài Loan cũng thúc đẩy hợp tác với các nước Đông Nam Á. Đối với Mỹ, nước này đến nay vẫn duy trì quan hệ với Trung Quốc trong chính sách “một Trung Quốc”. Tuy nhiên, Washington và Bắc Kinh có góc nhìn cũng như cách thực hành khác nhau đối với chính sách này. Cụ thể, với Washington thì chính sách “một Trung Quốc” có nghĩa là Washington công nhận và có quan hệ ngoại giao chính thức với Bắc Kinh thay vì Đài Bắc. Nhưng Washington vẫn duy trì quan hệ và hỗ trợ Đài Bắc. Trong khi đó, với Bắc Kinh thì chính sách “một Trung Quốc” nghĩa là sẽ đến lúc mà Đài Loan phải sáp nhập về Trung Quốc. Ngoài ra, Mỹ có đạo luật về quan hệ với Đài Loan. Đạo luật này tuy không phải là một hiệp ước an ninh chính thức, nhưng vẫn đủ cơ sở để Washington tiến hành can thiệp quân sự để hỗ trợ Đài Bắc trước các cuộc xung đột với Bắc Kinh. Hiện nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có xu hướng thách thức chính sách “một Trung Quốc” mà Bắc Kinh nhìn nhận. Cụ thể, chính quyền của Tổng thống Trump đã nâng cấp quan hệ chiến lược với Đài Loan. TS Fabrizio Bozzato

(nhà nghiên cứu tại Đại học Sapienza của Rome (Ý),

chuyên gia tại Đại học Chính trị Đài Loan) Ngô Minh Trí (thực hiện)