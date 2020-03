Chống COVID-19: Tổng thống Trump không thể cưỡng lại việc sờ lên mặt

“Vài tuần qua tôi chưa hề dùng tay chạm mặt mình…, tôi thật sự nhớ cảm giác đó”, Tổng thống Trump phát biểu trong cuộc họp báo, theo Đài CNN.

Thế nhưng, những hình ảnh được giới truyền thông đưa lên mạng đã cho thấy có vẻ như chủ nhân Nhà Trắng không thể nào cưỡng lại thói quen cố hữu của con người.

[VIDEO] Tổng thống Trump "không sờ tay lên mặt mấy tuần" giữa mối lo dịch Covid-19

Tổng thống Trump bị phát hiện dùng tay chạm mặt nhiều lần hồi tuần trước, và gần đây là trong cuộc họp với các lãnh đạo dược phẩm hôm 2.3.

Theo giới chức y tế, biện pháp tốt nhất để chống dịch COVID-19 do virus Corona mới (SARS-CoV-2) là không đưa tay chạm vào mắt, mũi, miệng. Thế nhưng, hầu như chẳng ai làm được điều này.

“Đây là thói quen rất khó bỏ vì tất cả chúng ta đều làm như thế, và thường chẳng ai nhận ra điều đó”, báo The New York Times dẫn lời bác sĩ Vanessa Raabe, trợ lý giáo sư của Đại học New York.

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence cũng bị bắt gặp đưa tay chạm mặt trong cuộc họp hôm 2.3 Chụp từ MSNBC

Bà khuyên mọi người nên thủ sẵn khăn giấy hay khăn vải để sử dụng khi cần thiết, và bằng cách nào đó hãy khiến đôi tay luôn bận rộn để không rảnh rỗi sờ lên mặt trong mùa dịch COVID-19.

Tuy nhiên, bác sĩ Timothy Scarella của Đại học Y Harvard cho rằng “thật kỳ quặc khi khuyên mọi người không nên đưa tay lên mặt. Đơn giản là chúng ta không thể”.

Thậm chí ngay cả các quan chức y tế cũng không thực hiện được lời khuyên trên.

[VIDEO] Lời khuyên "rửa tay theo quốc ca" của bộ trưởng Anh khác gì lời khuyên rửa tay "Ghen Cô Vy"?

Trong buổi họp báo được truyền hình trực tiếp , bác sĩ Sara Cody, người đứng đầu Sở y tế công cộng hạt Santa Clara, đề nghị mọi người ngừng sờ mặt.

Vài giây sau, bà liếm ngón tay để thấm nước lật giấy cho dễ.