Chủ nhà thổ chết nửa tháng vẫn thắng cử ở Mỹ

Với 53% số phiếu, ông Hof đã đánh bại ứng viên Lesia Romanov (47%) của đảng Dân chủ để giành ghế trong nghị viện địa phương quận 6 của tiểu bang Nevada (Mỹ), theo kết quả kiểm phiếu ngày 6.11.

Tuy nhiên, điều trớ trêu là ông Hof đã qua đời vào ngày 16.10 sau các bữa tiệc linh đình ăn mừng sinh nhật 72 tuổi, được cho là do lên cơn đau tim, theo CNN.

Tuy nhiên, theo luật của bang, do hạn chót chốt tên ứng viên tranh cử đã qua nên tên của đại diện đảng Cộng hòa vẫn xuất hiện trên lá phiếu, dẫn đến kết quả kỳ quặc nói trên.

Ông Hof sở hữu một loạt nhà thổ ở Nevada, tiểu bang duy nhất tại Mỹ hợp pháp hóa hoạt động mại dâm.

Bên cạnh đó, ông góp mặt trong chương trình truyền hình thực tế dành cho người lớn mang tên "Cathouse" trên đài HBO và viết sách nhan đề "The Art of the Pimp" (Nghệ thuật chăn dắt).

Theo luật của Nevada, ghế nghị viên của ông Hof sẽ không phải trải qua bầu lại mà đảng Cộng hòa có quyền chỉ định người thay thế ông.