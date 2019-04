Chủ tịch Kim Jong-un tới Nga, ăn bánh mì muối truyền thống

Ngày 24.4, đoàn tàu chở Chủ tịch Kim Jong-un của Triều Tiên đã đi qua biên giới để vào lãnh thổ Nga, chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Vladimir Putin.

[VIDEO] Chủ tịch Kim Jong-un đã đến Nga trên đoàn tàu bọc thép

Đoàn tàu dừng lại tại ga gần biên giới nhất ở thị trấn Khasan, vùng Primorsky, theo đài RT. Tại đây, nhà lãnh đạo trong bộ áo khoác và mũ phớt đen, được các quan chức Nga gồm thống đốc vùng Primorsky Oleg Kozhemyako và Bộ trưởng Phát triển vùng Viễn Đông Alexander Kozlov đón chào.

Một số cô gái trong trang phục truyền thống của Nga sau đó tặng hoa cho Chủ tịch Kim và mời ông dùng bánh karavai, loại bánh mì kèm muối truyền thống của Nga thường được làm trong những dịp lễ quan trọng.

Reuters Đoàn tàu chở Chủ tịch Kim Jong-un ngừng tại ga Khasan Reuters Các quan chức Nga đón tiếp nhà lãnh đạo

Theo tờ Russia Beyond (trước đây là Russia Beyond The Headlines), bánh mì karavai từ lâu được coi là biểu tượng của sự thịnh vượng và khả năng sinh sản. Ổ bánh có hình tròn tượng trưng cho mặt trời được người Slav thờ phụng.

Bánh karavai được làm trong nhiều dịp lễ truyền thống, lễ cưới, lễ tân gia hoặc để tiếp khách. Bánh mì được coi là lời chúc tài lộc và may mắn trong khi muối giúp giữ gìn sức khỏe.

Ảnh chụp màn hình RT Chủ tịch Kim được mời bánh karavai

Vị khách thường sẽ xé một mẩu bánh rồi rắc muối lên trên để ăn. Từ rắc muối trong tiếng Nga còn có nghĩa ẩn dụ là làm một điều xấu cho ai đó. Phong tục này có nghĩa là người được mời bánh sẽ là người cuối cùng làm điều xấu cho chủ nhà nên sau đó mọi người sẽ đối xử với nhau tử tế, hòa hợp.

Reuters Chủ tịch Kim Jong-un đến Vladivostok Reuters Dàn cận vệ chạy theo bảo vệ chiếc chuyên xa chở Chủ tịch Kim AFP Người dân Nga quay lại cảnh đoàn tàu Triều Tiên đến Vladivostok

Chủ tịch Kim sau đó tham quan Nhà hữu nghị Nga-Triều tại ga xây từ trước chuyến thăm Nga năm 1986 của ông nội ông, cố lãnh tụ Kim Il-sung (Kim Nhật Thành). Sau một cuộc trao đổi ngắn với các quan chức Nga, đoàn tàu của Chủ tịch Kim tiếp tục lăn bánh và hiện đã đến thành phố Vladivostok.

Dự kiến, Chủ tịch Kim Jong-un sẽ gặp Tổng thống Putin vào ngày 25.4 để bàn về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và mối quan hệ song phương.