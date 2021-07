Chuyên gia Mỹ nghi ngờ vai trò của WHO trong việc điều tra nguồn gốc Covid-19

Hồi tháng 3, nhóm điều tra của WHO và Trung Quốc kết thúc cuộc nghiên cứu chung về nguồn gốc Covid-19 và kết luận rằng virus có thể nhảy từ động vật sang người và giả thuyết rò rỉ từ phòng thí nghiệm là cực kỳ khó xảy ra.

Trong khi đó, Giám đốc chương trình khẩn cấp của WHO Michael Ryan nói cơ quan làm việc trên nguyên tắc tập thể và không có thẩm quyền để bắt buộc Trung Quốc phải hợp tác. Một số chuyên gia cho rằng đó chính là lý do khiến cuộc điều tra sắp tới của WHO sẽ thất bại, theo AP ngày 2.7.