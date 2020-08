Chuyên gia nói gì về nguy cơ lây nhiễm Covid-19 từ hàng đông lạnh?

Mặc dù chưa có bằng chứng xác đáng Covid-19 có thể lây lan qua hàng hóa, Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa như cấm nhập khẩu hàng đông lạnh từ các vùng chịu ảnh hưởng bởi đại dịch tới Hồng Kông và thực hiện kiểm tra nghiêm ngặt tất cả các thực phẩm nhập khẩu.

Theo Bloomberg ngày 19.8, WHO cho biết việc virus và vi khuẩn có thể tồn tại trên thức ăn là vấn đề khá phổ biến. Tổ chức này cho hay, cứ 10 người ăn phải thực phẩm nhiễm khuẩn thì có 1 người bị bệnh, đây là nguyên nhân của 420.000 ca tử vong mỗi năm trên thế giới . Các bệnh phổ biến nhất là tiêu chảy, viêm dạ dày và đường ruột.

Tuy nhiên, tiến sĩ C. Brandon Ogbunu, nhà nghiên cứu bệnh truyền nhiễm tại Đại học Yale (Mỹ) cho biết: “Việc tìm thấy dấu hiệu của Covid-19 trên thực phẩm đông lạnh không liên quan gì đến việc lây lan dịch bệnh trên diện rộng, đó có thể chỉ là dấu vết sót lại cho thấy virus đã từng tồn tại trên hàng hóa đó”, theo tờ The New York Times.