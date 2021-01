Cơ hội cho Tổng thống Trump vào ‘ngày phán xét’?

Cuộc tranh luận nói trên có thể kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ, trong khuôn khổ của cuộc họp quốc hội khóa mới, bắt đầu từ 13 giờ ngày 6.1 (1 giờ sáng mai 7.1, giờ Việt Nam), do Phó tổng thống Mike Pence chủ trì.

Sau cuộc tranh luận, hai viện sẽ bỏ phiếu cho việc có loại bỏ kết quả bầu cử tổng thống ở 3 bang Arizona, Georgia và Pennsylvania hay không. Nếu kết quả bầu cử ở 3 bang chiến địa, với tổng cộng 47 phiếu đại cử tri, bị loại bỏ, cựu Phó tổng thống Joe Biden không được tính có 47 phiếu đó, nên chỉ có được 259 phiếu, không đủ số phiếu cần thiết để đắc cử là 270. Kết quả bỏ phiếu đại cử tri ngày 14.12.2020 cho thấy ông Biden có được 306 phiếu và ông Trump có được 232 phiếu.

Trong trường hợp không có ứng cử viên nào đạt được 270 phiếu, Hạ viện Mỹ sẽ tổ chức cuộc bầu cử chọn tổng thống. Mỗi bang có một phiếu bầu và ứng viên nào nhận được 26 phiếu thì sẽ thắng cử. Nhóm nghị sĩ hạ viện của mỗi bang sẽ gặp nhau để quyết định cách bỏ lá phiếu duy nhất của họ. Đảng Cộng hòa vẫn kiểm soát ít nhất 26 trong 50 nhóm nghị sĩ hạ viện bang, dù kết quả bầu cử vừa qua cho thấy đảng Dân chủ tiếp tục kiểm soát Hạ viện, theo bài phân tích của giáo sư Donald Brand thuộc Trường College of the Holy Cross (Mỹ) đăng trên báo The Conversation.

[VIDEO] Người biểu tình ủng hộ Tổng thống Trump kéo về thủ đô Washington

Ngoài ra, nhiều hạ nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa cũng đã đồng ý tham gia phản đối kết quả bầu cử tổng thống ở 3 bang chiến địa khác, gồm Michigan, Nevada và Wisconsin, với tổng cộng 32 phiếu đại cử tri, nhưng hiện không rõ họ có đáp ứng được điều kiện là đơn phản đối phải có chữ ký của một thành viên từ hạ viện lẫn thượng viện hay không, theo The New York Times.

Vào tối 5.1 (giờ Mỹ), hạ nghị sĩ Mo Brooks viết trên Twitter rằng đã có "trên 36 hạ nghị sĩ yêu nước" ký tất cả 6 đơn phản đối kết quả bầu cử tổng thống ở 6 bang chiến địa Nevada, Georgia, Pennsylvania, Arizona, Michigan và Wisconsin. “Tuy nhiên, hiện chỉ có 3 thượng nghị sĩ (Ted Cruz- Arizona, Kelly Loeffler- Georgia và Josh Hawley- Pennsylvania) ký đơn phản đối. Các thành viên Hạ viện thuộc GOP (đảng Cộng hòa) đang chiến đấu vì các cuộc bầu cử chính xác và trung thực! Thượng viện: Hãy hỗ trợ”, ông Brooks viết trên Twitter.