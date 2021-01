'Tin giả': Tổng thống Trump bác tin phó tổng thống nói không thể thay đổi kết quả bầu cử

Trong một tuyên bố ngày 5.1, Tổng thống Trump nhấn mạnh Phó tổng thống Pence có quyền không xác nhận kết quả bầu cử khi chủ trì phiên họp tại quốc hội ngày 6.1. Ông Pence chủ trì cuộc họp lưỡng viện quốc hội vào "ngày phán xét" 6.1 để kiểm phiếu đại cử tri, công bố kết quả bầu cử và tuyên bố ông Joe Biden của đảng Dân chủ là người giành chiến thắng.

“Bài báo của tờ The New York Times về những bình luận mà Phó Tổng thống Pence được cho là đã nói với tôi là tin giả mạo. Ông Pence chưa bao giờ nói điều đó. Ông Pence và tôi hoàn toàn nhất trí rằng Phó Tổng thống có quyền hành động”, Tổng thống Trump nhấn mạnh.

"Phó Tổng thống của chúng ta có một số lựa chọn theo Hiến pháp Mỹ. Ông ấy có thể bác bỏ việc xác nhận kết quả bầu cử hoặc gửi lại cho các bang để điều chỉnh và chứng nhận lại. Ông ấy cũng có thể bác bỏ việc xác nhận kết quả bầu cử bất hợp pháp", theo tuyên bố của ông Trump.

Tuyên bố được đưa ra sau khi tờ The New York Times dẫn lời ông Pence nói với Tổng thống Trump rằng phó tổng thống không có quyền can thiệp để lật ngược kết quả bầu cử trong phiên họp tại quốc hội ngày 6.1.

Phó Tổng thống Mỹ sẽ không can thiệp vào kết quả phiếu bầu của đại cử tri

Theo trang Politico, ông Trump và những người ủng hộ ông được cho là gây áp lực buộc Phó tổng thống Pence phải đơn phương bác bỏ một số kết quả của những bang ủng hộ ông Biden.

Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý cho biết ông Pence không có quyền làm điều này. Bên cạnh đó, Reuters dẫn lời các cố vấn và ông Marc Short, chánh văn phòng Phó tổng thống Mỹ cho biết bất chấp Tổng thống Trump gây áp lực nhằm lật ngược tình thế, ông Pence thực hiện nhiệm vụ theo đúng Hiến pháp và không can thiệp vào việc chứng nhận kết quả bầu cử.

Cuộc họp tại quốc hội ngày 6.1 thông thường chỉ mang tính hình thức, sau khi đại cử tri đoàn bỏ phiếu hôm 14.12.2020 với kết quả là ông Biden giành chiến thắng, đạt 306 phiếu đại cử tri, còn ông Trump thuộc đảng Cộng hòa có 232 phiếu.

Phiên họp có thể bị đình trệ nếu các nghị sĩ của cả thượng viện lẫn hạ viện chính thức phản đối báo cáo kết quả kiểm phiếu đại cử tri của bất kỳ bang nào. Đến nay, ít nhất 12 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa và khoảng 140 nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Hạ viện ủng hộ ông Trump đã tuyên bố sẽ không xác nhận chiến thắng của ông Biden tại quốc hội.

Người biểu tình ủng hộ Tổng thống Trump kéo về thủ đô Washington

Hàng ngàn người ủng hộ ông Trump , bao gồm một số nhóm cực hữu công khai mang vũ khí tại các cuộc biểu tình trước đó, dự kiến sẽ tập trung về thủ đô Washington D.C để tham gia cuộc biểu tình ngày 6.1, nhằm phản đối việc Quốc hội Mỹ chứng nhận ông Biden giành chiến thắng. Vào tối 5.1, hàng trăm người ủng hộ ông Trump bắt đầu tuần hành ở thủ đô Washington D.C.

Tổng thống Trump xác nhận ông sẽ có bài phát biểu trước đám đông người biểu tình tại một địa điểm gần Nhà Trắng. Trên Twitter, ông Trump kêu gọi những người ủng hộ "đến sớm" để có thể nghe bài phát biểu lúc 11:00 sáng (tức 23 giờ tối 6.1 theo giờ Việt Nam).