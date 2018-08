Cơ hội được làm việc tại Vùng 51 tuyệt mật

Lâu nay, Vùng 51, địa điểm quân sự nằm sâu trong sa mạc Nevada, là một trong những khu vực tuyệt mật của Mỹ và cả thế giới, dẫn đến vô số đồn đoán và giả thuyết trong hàng chục năm qua. Nổi tiếng nhất là “học thuyết” cho rằng Vùng 51 là nơi Mỹ bắt được đĩa bay của người ngoài hành tinh và là cơ sở nghiên cứu về các vị khách từ không gian.

Đến năm 2013, Cục Tình báo trung ương (CIA) lần đầu tiên thừa nhận sự tồn tại của Vùng 51, nằm phía nam hồ Groom và cách Las Vegas 133 km. Tuy không công bố rõ chi tiết, nhưng tài liệu giải mật của CIA cho thấy đây là nơi nghiên cứu phát triển những dự án máy bay tối mật của quân đội Mỹ.

Giờ đây các ứng viên tiềm năng đang đứng trước cơ hội làm việc tại khu vực tuyệt mật này.

Nhà thầu quân sự AECOM đang tuyển cơ phó cho hãng hàng không duy nhất trên thế giới được phép ra vào phạm vi của Vùng 51, nằm phía nam hồ Groom và cách Las Vegas 133 km.

Được không quân Mỹ (USAF) vận hành, các máy bay của hãng này có bề ngoài trắng toát với một dải đỏ duy nhất chạy bên hông, không mang theo bất kỳ logo nào.

AFP/Getty Ảnh chụp từ trên không xuống khu vực được cho là Vùng 51

Chúng thường được gọi là Janet Airlines, viết tắt từ Just Another Non Existent Terminal (tạm dịch Thêm một trạm cuối không tồn tại), đảm trách hoạt động vận chuyển nhân lực quân sự và các nhà thầu ra vào Vùng An ninh quốc gia Nevada (bao gồm Vùng 51, Bãi thử Tonopah và một số khu vực khác).

Các máy bay cất cánh từ một nhà ga bí mật tại Sân bay quốc tế McCarran ở Las Vegas.

Theo thông tin quảng cáo của AECOM, các ứng viên cần phải đáp ứng được yêu cầu về nhân thân, tuân thủ quy trình của chính quyền liên bang, và sẵn sàng cư ngụ tại Las Vegas trong thời gian làm việc.

Người được tuyển sẽ có trách nhiệm điều chỉnh các thay đổi liên quan đến nhiên liệu, tải trọng và hành trình bay, cũng như phải trải qua tối đa 3.000 giờ bay (không tính trực thăng) trong 5 năm qua, theo tờ The Sun.

Thu nhập trung bình của một phi công làm việc cho AECOM là 80.454 USD/năm (khoảng 1,9 tỉ đồng).