Con người đang ‘bức tử’ tầng bình lưu của khí quyển Trái đất

Địa cầu được bao bọc bên trong những lớp khí phức tạp tạo nên khí quyển. Đây là “áo giáp” che chở và nuôi dưỡng toàn bộ sự sống mà chúng ta từng biết đến. Thế nhưng, chính con người đang bào mỏng một trong những lớp bảo vệ đó, cụ thể là tầng bình lưu.

Nằm bên dưới tầng trung lưu, tầng bình lưu trải dài từ 20 – 60 km cách mặt đất, tạo nên một lớp bao bọc quanh lớp khí quyển mà con người và mọi sinh vật đang hít thở (tầng đối lưu). Nó chứa tầng ozone vô cùng quan trọng, lá chắn hấp thụ đến 99% các bức xạ cực tím độc hại từ Mặt trời.