Công bố bản đồ Dải Ngân hà, phát hiện Trái đất tiến nhanh hơn về hướng hố đen

Bản đồ 3D của Dải Ngân hà đã được xây dựng dựa trên dữ liệu do kính viễn vọng Gaia của Cơ quan Không gian châu Âu (ESA) liên tục thu thập từ năm 2013, theo báo The Independent UK.

Tổng cộng 1,8 tỉ ngôi sao đã góp mặt trên bản đồ.

Dựa trên bản đồ mới, các nhà nghiên cứu hy vọng có thể khám phá cơ chế hoạt động của thiên hà mà chúng ta gọi là nhà.

Theo ESA, dữ liệu mới của Gaia cho phép giới thiên văn học lần theo dấu vết của vô số cụm sao già lẫn trẻ, đang di chuyển tản mát đến phần rìa của Dải Ngân hà.

Các mô hình máy tính dự đoán đĩa của Dải Ngân hà sẽ căng rộng theo thời gian, nhờ vào sự xuất hiện của các ngôi sao mới. Đồng thời, các nhà nghiên cứu sẽ có thể quan sát được tàn tích của phần đĩa cổ đại sau quá trình tiến hóa suốt 10 tỉ năm qua.

Bên cạnh đó, với công cụ đầy uy lực này, giới thiên văn học có thể đo được gia tốc của Dải Ngân hà, hứa hẹn một ngày không xa có thể giúp các chuyên gia xác định được vũ trụ đã giãn nở đến mức nào kể từ sự kiện Big Bang.

Bản đồ mới của Nhật Bản cho thấy Trái đất đang lao nhanh về phía hố đen hơn so với tính toán trước đây VERA

Bản đồ mới đã được công bố sau khi các nhà thiên văn học của Đài quan sát Thiên văn Quốc gia Nhật Bản rút ra kết luận thót tim: Trái đất đang tiến gần đến siêu hố đen ở trung tâm Dải Ngân hà hơn so với tính toán trước đây.

Hố đen “quái vật” này có tên Sagittarius A*.

Dựa trên thông tin tự thu thập được suốt 15 năm qua, họ đã xây dựng một bản đồ khác của Dải Ngân hà, và bất ngờ phát hiện vị trí hiện tại của Trái đất đối với Sagittarius A*.

Vào năm 1985, Trái đất được cho cách siêu hố đen khoảng 27.700 năm ánh sáng.

Thế nhưng, bản đồ mới của Nhật Bản cho thấy khoảng cách này được thu ngắn khoảng 2.000 năm ánh sáng, theo báo cáo đã được bình duyệt đăng trên chuyên san Publications of the Astronomical Society of Japan.

Kết quả tính toán cũng cho thấy Trái đất và hệ mặt trời đang di chuyển xung quanh trung tâm Dải Ngân hà với tốc độ nhanh hơn trước, với 227 km/giây thay vì 220 km/giây như các khảo sát trước đây.