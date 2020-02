Công dân Mỹ, Nhật tử vong tại Trung Quốc vì viêm phổi

Một phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh hôm nay 8.2 xác nhận với Reuters rằng một công dân Mỹ 60 tuổi được chẩn đoán nhiễm virus Corona mới gây viêm phổi Vũ Hán đã qua đời hôm 6.2 tại một bệnh viện ở Vũ Hán (Hồ Bắc), nơi bùng phát dịch bệnh.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo một người đàn ông Nhật trong độ tuổi 60 bị nghi nhiễm virus Corona mới chết vì viêm phổi hôm nay 8.2. Giới chức Nhật cho hay bệnh nhân bị sốt vào ngày 16.1 và được đưa vào một bệnh viện ở Vũ Hán, nơi ông được chẩn đoán bị viêm phổi, theo Đài NHK.

Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy ông dương tính với virus Corona mới, nhưng kết quả này không được xác nhận vào lúc bệnh nhân qua đời. Bệnh viện điều trị cho hay công dân Nhật này chết vì “viêm phổi do virus”, nhưng nhà chức trách sở tại không chắc nguyên nhân là do virus Corona mới gây ra. Đây là người Nhật đầu tiên tử vong do nghi nhiễm virus Corona mới.

[VIDEP] Lo ngại bùng phát dịch viêm phổi do vi rút Corona trên du thuyền Hồng Kông

Tính đến chiều 6.2, có 17 người nước ngoài đang được cách ly và điều trị viêm phổi Vũ Hán ở Trung Quốc , theo Reuters dẫn số liệu từ giới chức Trung Quốc.

Sáng nay 8.2, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc xác nhận tính đến cuối ngày 7.2, số ca tử vong vì viêm phổi Vũ Hán do virus Corona mới ở nước này lên tới 722 người, tăng thêm 86 người từ hôm 6.2.

[VIDEO] Có nên đi khám ở những bệnh viện đang cách ly bệnh nhân nhiễm virus corona | Bác sĩ FV giải đáp

Trên phạm vi toàn cầu, số người chết vì viêm phổi Vũ Hán đã lên tới 724 người và ít nhất 34.878 ca bị lây nhiễm vi rút Corona chủng mới. Trong đó có 2 ca tử vong ngoài Trung Quốc đại lục, gồm 1 người Hồng Kông ở đặc khu này và 1 công dân Trung Quốc ở Philippines. Cả hai người này nhiễm bệnh sau khi đến Vũ Hán.