Covid-19: ngày nhiễm kỷ lục ở Malaysia, khủng hoảng thiếu ô xy ở Bali

Tờ Malay Mail đưa tin Malaysia ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 cao kỷ lục 2 ngày liên tiếp , với 15.902 ca vào ngày 24.7 và 15.573 ca một ngày trước đó.

Theo quan chức cấp cao Bộ Y tế Malaysia Noor Hisham Abdullah, đáng chú ý là Selangor với 7.351 ca mắc, trong khi Kuala Lumpur vẫn còn ở mức cao với 2.406 ca trong ngày 24.7. Tổng số ca nhiễm Covid-19 trên cả nước là 996.393 với ít nhất 7.718 ca tử vong.

Malaysia hiện đối diện làn sóng lây nhiễm thứ 3 , trong khi các biện pháp phong tỏa phòng dịch hiện hành đang áp dụng kể từ ngày 12.5. Với tình trạng số ca nhiễm vẫn tăng trong khi phong tỏa, giới chức nước này cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do biến chủng Delta.

Theo hãng thông tấn Bernama, Malaysia đã tiêm tổng cộng gần 16,5 triệu liều vắc xin Covid-19, trong đó có 16,1% dân số đã được tiêm đủ 2 liều và 34,4% tiêm 1 liều.

Trong khi đó, đảo Bali tại Indonesia đang báo động tình trạng thiếu ô xy cho các bệnh nhân Covid-19 do số ca nhiễm tăng mạnh.

Bali cùng đảo Java và 15 khu vực khác ở Indonesia đang áp dụng quy định giới hạn nghiêm ngặt nhằm phòng dịch. Quy định sẽ hết hạn vào ngày 25.7 và chính phủ đang xem xét gia hạn hoặc chấm dứt, theo Reuters.

“Chúng tôi thiếu ô xy từ ngày 14.7 và ngày càng trở nên trầm trọng hơn vì số ca mới tăng vọt . Bali đang khủng hoảng thiếu ô xy”, theo ông Ketut Suarjaya đứng đầu cơ quan y tế Bali.

Ông cho biết các bệnh nhân ở Bali cần 113,3 tấn ô xy, trong khi các bệnh viện chỉ còn 40,5 tấn.

Indonesia ghi nhận hơn 3 triệu ca mắc Covid-19 và 80.598 ca tử vong. Tổ chức nghiên cứu Our World in Data cho rằng tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở nước này cao gấp 3 lần mức trung bình toàn cầu.

Cũng trong ngày 24.7, Campuchia ghi nhận thêm 860 ca mắc Covid-19, trong đó có 395 ca là người nhập cư, nâng tổng số lên 72.104 ca. Bên cạnh đó, nước này ghi nhận thêm 32 ca tử vong, nâng tổng số lên 1.254 ca.