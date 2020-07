Covid-19 tăng tốc đáng sợ

Trong khi đó, nhiều địa phương đang đưa ra kế hoạch giảng dạy trong bối cảnh học kỳ mới sắp sửa khai giảng trong vài tuần nữa. Tại California, Thống đốc Gavin Newsom quy định những quận nằm ngoài danh sách bị theo dõi về dịch Covid-19 trong vòng 14 ngày sẽ được phép mở cửa trường học. Tính đến hôm qua, có 32 trong tổng số 58 quận còn nằm trong danh sách này, theo AFP.

Ở động thái khác, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết số ca nhiễm mới tại Brazil đang duy trì ở mức ổn định và không còn tăng theo cấp số nhân nữa. Chuyên gia về ứng phó khẩn cấp của WHO Mike Ryan nói rằng tỷ lệ lây nhiễm tại Brazil giảm nhiều so với vài tuần trước, nhưng nhấn mạnh nước này vẫn đang ở giữa cuộc chiến và không có gì đảm bảo số ca nhiễm sẽ tự giảm xuống nếu không có các biện pháp phù hợp. Cũng trong hôm qua, ông Ryan thông báo WHO đang thành lập nhóm chuyên gia quốc tế để đến Trung Quốc điều tra nguồn gốc Covid-19 nhưng chuyến đi chưa thể bắt đầu trước cuối tháng 7, theo Reuters. Hai chuyên gia tiền trạm đã đến Trung Quốc trong một tuần qua để chuẩn bị và ông Ryan nói WHO “rất hài lòng” về sự phối hợp của các quan chức sở tại.