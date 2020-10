Covid-19 thành điểm yếu của Tổng thống Trump?

“Mục tiêu do thám nóng nhất” Tạp chí Politico hôm qua đăng bài cho rằng sức khỏe của Tổng thống Trump đang trở thành “mục tiêu do thám nóng nhất của thế giới ”, trong bối cảnh Nhà Trắng bị cho là thiếu minh bạch về bệnh tình Covid-19 của ông. Theo đó, nhiều quan chức an ninh lo sợ các đối thủ của Mỹ đang cố thu thập thông tin về tình trạng sức khỏe thật của ông Trump để có thể dùng thông tin đó gieo rắc nghi ngờ về sự ổn định của chính phủ Mỹ. Giới chức an ninh Mỹ còn cho rằng các cơ quan tình báo nước ngoài đang đầu tư mạnh cho khả năng thu thập thông tin y tế nhạy cảm về các nhà lãnh đạo trên thế giới.