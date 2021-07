Covid-19: Tokyo ban bố tình trạng khẩn cấp, ca bệnh tăng vọt dù Sydney phong tỏa

Tokyo ghi nhận thêm 896 ca mắc bệnh và 2 ca tử vong vì Covid-19 trong ngày 8.7. Số ca mắc tăng 19 ngày liên tiếp. Theo Asahi Shimbun, phần lớn các ca mắc bệnh là ở nhóm người 20-29 tuổi, với 259 ca.

Tại Úc, bang New South Wales hôm nay 8.7 ghi nhận số ca mắc bệnh trong ngày cao nhất kể từ đầu năm , trong bối cảnh cơ quan chức năng cố gắng đối phó với làn sóng lây lan biến chủng Delta.

Số ca mắc Covid-19 tăng sau 2 tuần phong tỏa nghiêm ngặt tại Sydney nên có khả năng thành phố này tiếp tục kéo dài phong tỏa, trong khi cơ quan chức năng cho rằng nhiều người vẫn thăm người thân bất chấp lệnh cấm.

Bang New South Wales ghi nhận 38 ca mắc Covid-19 vào ngày 8.7, tăng so với 27 ca vào ngày trước đó, trong đó có 11 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Người dân xếp hàng chờ tiêm vắc xin Covid-19 tại Sydney, Úc Ảnh: AFP

Do tiến độ tiêm vắc xin chậm, Thủ hiến New South Wales Gladys Berejiklian kêu gọi người dân không nên đến thăm người thân và bạn bè, do mức lây nhiễm cao của biến chủng Delta.