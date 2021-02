Cư dân mạng giải mã thông điệp bí ẩn từ sao Hỏa

Các bức ảnh về sứ mệnh Perseverance vừa được truyền về trái đất và giới cư dân mạng đã nhanh chóng phát hiện nhiều thông điệp do các nhà khoa học NASA gửi gắm.

Theo đó, đây thực chất là một đoạn mã nhị nguyên do kỹ sư Ian Clark của NASA, kỹ sư trưởng thiết kế chiếc dù, viết ra với nội dung là "34°11’58" N 118°10’31 W", ý chỉ tọa độ của Phòng thí nghiệm động cơ đẩy phản lực (JPL) thuộc NAS A ở TP.Pasadena, bang California.

Bên cạnh đó còn có dòng chữ Dare Mighty Things (tạm dịch: Thách thức những điều vĩ đại). Đây là câu nói nổi tiếng của Tổng thống Theodore Roosevelt và được dùng làm khẩu hiệu tại NASA.

Ông Clark giải thích đã sử dụng màu trắng và cam vì hai màu này từng được thử nghiệm trong môi trường ở sao Hỏa. Nếu sử dụng những màu khác có thể khiến màu sắc bị thay đổi. Hơn nữa, việc sử dụng màu trắng và đen có thể giúp cư dân mạng dễ dàng giải mã thông điệp.

Ông Clark nói rằng thông điệp lần này được giải mã chỉ sau vài giờ chứng tỏ nó còn dễ và hứa lần sau sẽ "sáng tạo hơn".

Theo tờ The New York Times, trên tàu Perseverance còn có hình của tổng cộng 5 tàu thăm dò từng được đưa lên sao Hỏa (Sojourner, Spirit, Opportunity, Curiosity, Perseverance) và thông điệp: “Chúng tôi có đơn độc không? Chúng tôi đến đây để tìm kiếm dấu hiệu sống và thu thập mẫu vật sao Hỏa về trái đất nghiên cứu. Chúng tôi chúc những ai đến sau sẽ có một hành trình an toàn và niềm vui khám phá”.

Biểu tượng của 5 con tàu thăm dò từng được đưa lên sao Hỏa Ảnh chụp Twitter @ucidennis

Phó quản lý dự án Perseverance Matt Wallace cho biết còn nhiều thông điệp khác được khắc ghi trên tàu Perseverance và sẽ được hiển thị khi cánh tay robot của tàu hoạt động trong những ngày tới.