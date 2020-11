Cửa ngày càng hẹp cho Tổng thống Trump

Theo giới chức bầu cử ở hàng chục tiểu bang Mỹ, đến thời điểm này vẫn chưa có chứng cứ cho thấy đã xảy ra hành vi gian lận hoặc can thiệp bất thường nào như cáo buộc của Tổng thống Trump, theo báo The New York Times đưa tin ngày 11.11.