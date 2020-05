Cuộc biểu tình đầu tiên phản đối luật an ninh quốc gia dành cho Hồng Kông

Nhiều người biểu tình lên án dự luật an ninh quốc gia nói trên là mối đe dọa đối với tự do dân sự và sự kết thúc của nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ”, theo tờ South China Morning Post. Cảnh sát đã giơ cờ xanh để cảnh báo những người biểu tình tập trung bên ngoài một trung tâm mua sắm trước khi bắn đạn hơi cay đầu tiên.

Cảnh sát xịt hơi cay để giải tán nhóm người biểu tình phản đối dự luật an ninh quốc gia ở Hồng Kông ngày 24.5 Reuters

South China Morning Post đưa tin có hàng trăm người xuống đường phản đối dự luật an ninh quốc gia, trong khi Reuters ước tính có hàng ngàn người.

Cuộc biểu tình mới diễn ra sau khi dự luật an ninh quốc gia được trình cho các đại biểu xem xét tại phiên khai mạc kỳ họp thường niên Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (tức quốc hội) của Trung Quốc vào sáng 22.5.

Nhiều người biểu tình phản đối dự luật an ninh ở Hồng Kông ngày 24.5 Reuters

Dự luật an ninh quốc gia mới nhằm ngăn chặn, chấm dứt và trừng phạt những hành động ở Hồng Kông đe dọa đến an ninh quốc gia, liên quan đến hoạt động mang tính phá hoại, đòi ly khai cũng như sự can thiệp của nước ngoài và chủ nghĩa khủng bố, theo South China Morning Post.

Dự luật cũng sẽ yêu cầu chính quyền Hồng Kông lập các cơ quan mới để bảo vệ chủ quyền và cho phép các cơ quan từ đại lục hoạt động tại đặc khu khi cần, gây ra quan ngại rằng các đặc vụ đại lục sẽ bắt người một các tùy tiện.

Người biểu tình phản đối dự luật an ninh quốc gia tìm cách tránh đạn hơi cay do cảnh sát bắn ở Hồng Kông ngày 24.5 Reuters

Hồi năm 2003, chính quyền Hồng Kông buộc phải xếp xó một dự luật an ninh quốc gia sau khi ước tính có khoảng nửa triệu người xuống đường phản đối vì lo ngại dự luật sẽ hạn chế các quyền và tự do của họ.

Giờ đây, Bắc Kinh quyết định đưa ra dự luật an ninh quốc gia như trên dựa vào Phụ lục III của Luật Cơ bản Hồng Kông, có nghĩa dự luật mới sẽ được ban hành mà không cần có sự thông qua của Hội đồng lập pháp Hồng Kông, theo South China Morning Post.