Cuộc cạnh tranh Nga - Mỹ ở thị trường vũ khí Ấn Độ

Thông báo này có lẽ không gây ngạc nhiên vì Nga lâu nay là bên cung cấp vũ khí hàng đầu cho Ấn Độ. Tuy nhiên, mỗi thỏa thuận giữa Moscow và New Delhi ngày càng thu hút sự chú ý khi Washington cũng đang muốn có thêm thị phần trong thị trường vũ khí Ấn Độ.

Vài tuần trước khi ông Shugayev đưa ra thông báo trên, Tổng thống Mỹ Donald Trump có chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 1.2017. Trong chuyến thăm đó, Washington và New Delhi đã ký thỏa thuận trực thăng quân sự trị giá 3,5 tỉ USD.

Tổng biên tập chuyên san quốc phòng Nga Arsenal of the Fatherland Viktor Murakhovsky cho rằng Mỹ trước đó xâm nhập thị trường vũ khí Ấn Độ với những khí tài Nga không có lợi thế như máy bay tuần tra biển, nhưng hai bên giờ đây trực tiếp cạnh tranh bán trực thăng và chiến đấu cơ thế hệ mới cho New Delhi.