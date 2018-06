Cuộc chiến chống bán thuốc trên mạng trái phép

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ước tính khoảng 25% dân số thế giới đối mặt với các chứng bệnh về tâm thần và tỷ lệ tương tự với bệnh liệt dương ở nam giới. Ngoài bệnh nhân, những người sử dụng ma túy cũng lợi dụng các kênh bán hàng trên mạng để mua thuốc giảm đau và an thần. Theo báo cáo của Trung tâm vì nhà thuốc trên mạng an toàn (Mỹ), có khoảng 35.000 nhà thuốc trực tuyến trên khắp thế giới, nhưng chỉ 4% hoạt động hợp pháp. Số còn lại chủ yếu bán thuốc không kê toa, không được kiểm định hoặc không có giấy phép lưu hành.