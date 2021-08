Cuộc chiến quyền lực trong lòng Afghanistan và nguy cơ khủng bố trỗi dậy

Khoảng trống an ninh Theo cựu quan chức Nathan Sales thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, ISIS-K và Taliban là kẻ thù nhưng điều đó không có nghĩa là Taliban sẽ khống chế ISIS-K. “Việc Taliban tìm cách củng cố quyền lực, sẽ là phép thử để lực lượng này đảm bảo an ninh trên cả nước. Khoảng trống an ninh sẽ gia tăng dưới sự kiểm soát của Taliban, tạo cơ hội cho IS phát triển ở Afghanistan”, trang The Christian Science Monitor dẫn lời ông nhận định. Trong khi đó, các chuyên gia chống khủng bố cho rằng Taliban duy trì mối quan hệ với al-Qaeda cũng như các nhóm cực đoan khác chứ không có xu hướng trục xuất, dù Taliban khẳng định sẽ không chứa chấp khủng bố.