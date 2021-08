Cuộc ứng phó Covid-19 đối mặt thách thức mới

CNBCB hôm qua (9.8) dẫn lời bác sĩ Larry Brilliant (người Mỹ), thành viên của lực lượng thuộc Tổ chức Y tế thế giới ( WHO ) giúp xóa sổ bệnh đậu mùa trên thế giới, nhận định rằng biến thể Delta của SARS-CoV-2 “có lẽ là chủng vi rút dễ lây lan nhất” mà nhân loại phải đối mặt.

“Trừ khi chúng ta tiêm chủng cho tất cả mọi người tại hơn 200 quốc gia, nếu không sẽ vẫn xuất hiện những biến thể mới (gây bệnh Covid-19)”, ông cảnh báo.

Cùng ngày 9.8, Trung Quốc phát hiện 125 ca mắc mới trong vòng 24 giờ, tăng so với 96 ca một ngày trước đó. Trong số này có 94 ca cộng đồng, tăng so với 81 của ngày hôm trước, đa số tập trung ở TP.Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam) và TP.Dương Châu (tỉnh Giang Tô). Trước tình trạng dịch tiếp tục lan rộng và bắt nguồn từ biến thể Delta, một số thành phố tiếp tục các đợt xét nghiệm mới nhằm tìm ra nguồn lây trong cộng đồng. Theo Reuters, Dương Châu bắt đầu xét nghiệm đợt thứ 5 cho toàn thành phố, trong khi Trịnh Châu bước vào đợt thứ ba.

Tại Đông Nam Á, gần 20% số bệnh viện ở Philippines gần hết giường trống vì số người bệnh nặng cần nhập viện do biến thể Delta gia tăng. Số ca Covid-19 mới ở nước này đang tăng với tốc độ khoảng 8.000 - 10.000 ca nhiễm mới/ngày. Đối với Campuchia , số ca mới theo ngày giảm nhưng số ca do biến thể Delta vẫn tiếp tục được ghi nhận, theo tờ Khmer Times. Trong số 58 ca Delta mới phát hiện trong ngày 9.8, có đến 47 trường hợp là ca cộng đồng. Tại Indonesia, Tổng thống nước này Joko Widodo cân nhắc siết chặt các biện pháp phòng dịch ở một số khu vực vì số ca mới tiếp tục tăng do biến thể Delta.