Dịch Covid-19 diễn biến xấu chưa từng thấy

WHO báo động quyền tiếp cận công cụ chống dịch Tính đến ngày 7.7, hơn 3,25 tỉ liều vắc xin Covid-19 đã được tiêm tại ít nhất 216 quốc gia và vùng lãnh thổ, theo AFP. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm chủng rất chênh lệch khi tại các nước thu nhập cao, cứ mỗi 100 người dân thì có 84 liều được tiêm; nhưng tại 29 nước thu nhập thấp nhất, chỉ có 1 liều trên 100 người dân. Cơ chế chia sẻ vắc xin COVAX đã phân phối hơn 100 triệu liều cho 135 quốc gia và vùng lãnh thổ tính đến ngày 6.7, thấp hơn so với 300 - 400 triệu liều như dự kiến. Điều này bị ảnh hưởng bởi việc COVAX dựa hầu hết vào vắc xin AstraZeneca, nhưng nước sản xuất chính là Ấn Độ từ tháng 4 ngừng xuất khẩu để đáp ứng nhu cầu trong nước. Liên minh vắc xin GAVI hôm qua dự kiến Ấn Độ sẽ xuất khẩu trở lại vào quý 3. COVAX cũng sẽ có thêm nhiều nguồn cung hơn từ cuối tháng 9 khi các loại vắc xin khác được phân phối qua cơ chế này. Trong đó, vắc xin của J&J sẽ đến tay các thành viên COVAX trong tuần này, còn Pfizer đặt mục tiêu cung cấp 2 tỉ liều trong 18 tháng tới. Chương trình Tăng tốc tiếp cận các công cụ ứng phó Covid-19 (ACT-A) của WHO hiện còn thiếu 16,8 tỉ USD, khoảng một nửa ngân sách cần có để mua vắc xin, thuốc chữa, bộ xét nghiệm và thiết bị y tế hỗ trợ các nước. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus báo động về sự chênh lệch trong tiếp cận nguồn lực chống dịch, đặc biệt là vắc xin, giữa các nước dần mở cửa và các nước đang đối diện làn sóng dịch nghiêm trọng. Vi Trân