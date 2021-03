Cựu Ngoại trưởng Pompeo: tái thỏa thuận hạt nhân với Iran sẽ khiến Mỹ, Trung Đông kém an toàn

Trả lời phỏng vấn trên Đài WABC 770 AM, cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dường như bảo vệ giải pháp đối phó với Iran của chính quyền Donald Trump, nói rằng Mỹ đã đạt được nhiều tiến triển.

“Người Iran hiểu rõ sức mạnh. Họ hiểu rõ quyền lực. Họ hiểu rõ sự quyết tâm. Chúng tôi đã chứng minh điều đó. Và khi chúng tôi làm vậy, người Iran đã lùi bước”, cựu Ngoại trưởng Pompeo nói.

Ông cũng cho biết thêm: “Chúng tôi đã không đạt được mọi điều như chúng tôi kỳ vọng để Iran đi đến thỏa thuận từ bỏ vũ khí hạt nhân, nhưng chúng tôi đã đạt được nhiều tiến triển”.

Tuy nhiên, ông Pompeo nói rằng làm như vậy sẽ khiến toàn bộ khu vực Trung Đông rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Ông Pompeo nói: “Nếu chính quyền ông Biden tái gia nhập thỏa thuận với Iran , nước Mỹ sẽ kém an toàn hơn. Israel sẽ kém an toàn hơn. Trung Đông sẽ kém an toàn hơn. Và toàn bộ khu vực sẽ kém ổn định hơn”.