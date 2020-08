Iran xác nhận vụ nổ ở nhà máy hạt nhân là do ‘phá hoại’

“Vụ nổ tại nhà máy hạt nhân Natanz hôm 2.7 là kết quả của các chiến dịch phá hoại, theo giới chức an ninh”, kênh truyền hình al-Alam dẫn lời phát ngôn viên AEOI Behrouz Kamalvandi hôm 23.8.

Trước đó, chính quyền Tehran cho hay đã nắm được nguyên nhân gây ra vụ nổ, nhưng từ chối công bố thông tin vì lý do quan ngại về an ninh, cũng như không công khai về mức độ tổn hại.

Trong thông tin mới, phát ngôn viên Kamalvandi không đề cập liệu vụ phá hoại bắt nguồn từ bên trong hoặc bên ngoài.

Israel "không nhất thiết" phải nhúng tay vào mọi sự cố hạt nhân tại Iran

Vào cuối tháng 7, ông Javad Karimi Qodusi, thành viên của Ủy ban Chính sách An ninh Quốc gia và Đối ngoại thuộc quốc hội Iran, cho hay vụ nổ ở Natanz do một vụ “xâm phạm về an ninh”, trong khi một số quan chức nước này nêu lên khả năng tấn công mạng.

Sự cố tại nhà máy hạt nhân Natanz nằm trong số những vụ nổ và hỏa hoạn bí ẩn đã xảy ra khắp Iran trong những tháng gần đây, bao gồm một vụ nổ vào ngày 25.6 ở cơ sở dự trữ khí đốt gần căn cứ quân sự Parchin ở phía đông Tehran.

Hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy thiệt hại đáng kể ở Natanz sau vụ nổ, bao gồm những cánh cửa bị xé toạc, các dấu vết cháy sém và phần mái bị sụp đổ, tại tòa nhà lắp đặt các hệ thống máy quay ly tâm.

Natanz là trung tâm làm giàu hạt nhân chủ lực của Iran, nằm cách Tehran khoảng 250 km về hướng nam. Nơi này bao gồm các cơ sở ngầm trong lòng đất, nằm dưới khối bê tông dày đến 7,6m để chống không kích.