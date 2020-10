Cựu quan chức cấp cao Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc vì cùng đường?

Thông tin trên được đưa ra hôm 8.10, hai ngày sau khi nghị sĩ Jeon Hae-cheol, đứng đầu Ủy ban Tình báo thuộc Quốc hội Hàn Quốc, tiết lộ trên Facebook rằng ông Jo đang định cư ở Hàn Quốc.

Theo nguồn tin nói trên, ông Jo lúc đầu xin tị nạn ở Mỹ và châu Âu vì lo sợ sự an toàn của gia đình ông ở Triều Tiên nếu ông đào tẩu sang Hàn Quốc. Ông học chuyên ngành tiếng Pháp, nên muốn định cư ở Pháp, nhưng không thành công và sau đó đến Thụy Sĩ rồi "gõ cửa" Đại sứ quán Hàn Quốc ở một nước Đông Âu.

Ông Jo không thể dẫn con gái theo cùng nên cô này buộc phải trở về Triều Tiên. Nghị sĩ Jeon cho hay ông Jo đến Hàn Quốc “một cách tự nguyện” sau “nhiều lần” yêu cầu và ông đang được chính quyền Seoul bảo vệ.

Tuy nhiên, nghị sĩ Jeon không tiết lộ ông Jo đã làm gì trong khoảng thời gian từ lúc ông biến mất khỏi Rome vào tháng 11.2018 khi còn giữ chức quyền đại sứ Triều Tiên đến lúc ông đến Hàn Quốc vào tháng 7.2019.

Nghị sĩ Jeon nói rằng ông Jo lo lắng về sự an toàn của gia đình ông nên không công khai các chi tiết. Ông Jo được cho là đang sống trong một ngôi nhà an toàn do chính phủ Hàn Quốc cung cấp. Ông Jo được cho là sẽ không xuất hiện trước công chúng, không giống cựu Phó đại sứ Triều Tiên tại Anh Thae Yong-ho , đào tẩu hồi năm 2016 và hiện là nghị sĩ thuộc đảng Quyền lực nhân dân đối lập ở Hàn Quốc.