Cựu Tổng thống Jimmy Carter nghi ngờ Nga giúp ông Trump đắc cử

Phát biểu tại một sự kiện ở Trung tâm Carter (thành phố Leesburg, bang Virginia) ngày 28.6, cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter tỏ ra nghi ngờ về chiến thắng của Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2016.

“Rõ ràng là người Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử. Tôi nghĩ việc can thiệp, dù chưa được ước lượng, nếu được điều tra đầy đủ sẽ cho thấy rằng ông Trump thật ra không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016. Ông ấy thất cử và được đưa vào vị trí đó nhờ người Nga can thiệp trên danh nghĩa của ông ấy”, CNN dẫn lời ông Carter phát biểu.

Khi được hỏi liệu ông Trump có phải là một tổng thống không hợp pháp, ông Carter ngừng lại một giây suy nghĩ rồi nói: “Dựa trên những gì tôi vừa nói [thì có lẽ] tôi không thể rút lại được rồi”.

Hiện Nhà Trắng và phía Nga chưa bình luận gì về phát ngôn của ông Carter. Trước đó, công tố viên đặc biệt Robert Mueller hồi tháng 3 công bố báo cáo điều tra đánh giá rằng Nga đã thực hiện một chiến dịch gây ảnh hưởng bao quát và có hệ thống trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 nhằm mục đích giúp đỡ ông Trump đắc cử.

Tuy nhiên, báo cáo nêu rằng không có đủ bằng chứng để cấu thành hành vi phạm tội hình sự về âm mưu thông đồng giữa chiến dịch tranh cử của ông Trump và Moscow. Cả Tổng thống Trump và Moscow đều bác bỏ các cáo buộc.