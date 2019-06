Tổng thống Trump cười, nhắn nhủ Tổng thống Putin: đừng can dự bầu cử

Một phóng viên đặt câu hỏi liệu rằng ông chủ Nhà Trắng sẽ cảnh báo Nga chớ nên can dự vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

"Vâng, tất nhiên tôi sẽ làm. Ngài tổng thống, đừng can dự vào cuộc bầu cử", Tổng thống nói với nụ cười và vẫy tay sang phía chủ nhân Điện Kremlin tại buổi họp ở thành phố Osaka, Nhật Bản, theo AFP.

Tổng thống Putin không nói gì và đáp lại bằng một nụ cười.

Hai lãnh đạo có cuộc hội đàm bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại thành phố Osaka (28-29.6). Đây là lần gặp gỡ chính thức kể từ thượng đỉnh gây tranh cãi ở thủ đô Helsinki của Phần Lan hồi tháng 7.2018.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin hội đàm bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ngày 28.6 AFP

Mối quan hệ hai bên trở nên căng thẳng trong nhiều năm và đi xuống mức thấp nhất sau khi Crimea bỏ phiếu ly khai Ukraine, sáp nhập Nga hồi 2014 và Moscow hậu thuẫn Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Mới đây, hai bên rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) năm 1987.

Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình Nga trước thềm hội nghị, Tổng thống Putin nói mối quan hệ Moscow-Washington "ngày càng xấu đi".

Về phần mình, trước khi lên chuyên cơ đến Nhật Bản, Tổng thống Trump nói: "Tôi rất vinh dự được gặp Tổng thống Putin. Chúng tôi sẽ thảo luận nhiều vấn đề bao gồm thương mại và giải trừ vũ khí".

[VIDEO] Ông Putin nhận xét quan hệ Nga - Mỹ "ngày càng tệ"

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1.2017, Tổng thống Trump không ngừng bác bỏ cáo buộc nhóm vận động tranh cử của ông thông đồng với Nga

Cuộc điều tra do công tố viên đặc biệt Robert Mueller đứng đầu phát hiện có chiến dịch do Nga tổ chức nhằm can thiệp cuộc bầu cử năm 2016, giúp ông Trump giành chiến thắng. Tuy nhiên, cuộc điều tra vẫn không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào và Moscow bác bỏ mọi cáo buộc.