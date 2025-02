Vụ đâm máy bay thảm khốc ở Mỹ: ông Trump nói trực thăng đã bay quá cao

Ông Trump phát biểu với báo giới trước khi rời Nhà Trắng hôm 31.1 ẢNH: AP

Đài CNN ngày 1.2 dẫn lời Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Donald Trump có căn cứ khi nói rằng chiếc trực thăng bay quá cao trong vụ va chạm với máy bay chở khách hôm 29.12 khiến 67 người thiệt mạng.

"Tổng thống đã đưa ra tuyên bố đó dựa trên sự thật, vì đó là sự thật và thông tin đã được chuyển đến ông ấy bởi các nhà chức trách đang giám sát cuộc điều tra vụ va chạm máy bay kinh hoàng này", theo bà Leavitt.

"Tổng thống vẫn tiếp tục được mọi người trong nội các của ông thông báo về vụ việc, bao gồm từ bộ trưởng giao thông, bộ trưởng quốc phòng, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia", bà cho biết thêm.

Trước đó trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết rằng chiếc trực thăng Black Hawk của quân đội Mỹ "đã bay quá cao" trước vụ va chạm với chiếc Bombardier CRJ700 trên chuyến bay 5342 được vận hành bởi hãng American Eagle trực thuộc American Airlines.

Bài viết của ông Trump được đăng khi tờ The New York Times đưa tin chiếc trực thăng có lẽ đã bay ra ngoài đường bay được phê duyệt ít nhất 800 m và cao hơn so với dự kiến.

Đài CNN dẫn dữ liệu theo dõi bay cho thấy chiếc trực thăng quân sự bay cao hơn 30 m so với độ cao tối đa cho phép và rời khỏi đường bay dự kiến dọc bờ đông sông Potomac gần Sân bay quốc gia Ronald Reagan.

Sau vụ việc, cơ quan chức năng ngày 31.1 cấm trực thăng bay gần Sân bay quốc gia Ronald Reagan. Hiện hộp đen của 2 máy bay đã được tìm thấy. Các quan chức cho hay thi thể của 41 nạn nhân đã được vớt khỏi dòng sông. Việc trục vớt những mảnh vỡ sẽ bắt đầu từ ngày 1.2 và dự kiến kéo dài cả tuần.

Lãnh đạo Sở Cứu hỏa Washington DC John Donnelly cho hay 28 thi thể đã được xác định danh tính và ông hy vọng tất cả các nạn nhân sẽ được tìm thấy.