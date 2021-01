Đại dịch Covid-19 năm 2021 càng đáng lo hơn

biến thể mới của SARS-CoV-2 gây Covid-19 từ Anh và Nam Phi, vốn đã lây lan tới ít nhất 50 quốc gia và gây báo động trên diện rộng, theo AFP. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã đẩy cuộc họp này diễn ra sớm 2 tuần so với kế hoạch ban đầu vì những vấn đề cần thảo luận khẩn cấp. Ngày 14.1, Ủy ban Khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhóm họp để thảo luận về các

“Có thể gay go hơn”

Cuộc họp nói trên diễn ra một ngày sau khi Giám đốc chương trình y tế khẩn cấp thuộc WHO Mike Ryan cảnh báo Covid-19 có thể sẽ còn gay go hơn năm trước, giữa lúc tình hình dịch bệnh đang bùng phát dữ dội ở nhiều nơi, đặc biệt là ở Bắc bán cầu với nhiều biến thể nguy hiểm hơn, theo Reuters.

Trong bản tin về dịch tễ mới nhất công bố khuya 12.1, WHO cho hay sau 2 tuần số ca nhiễm Covid-19 giảm so với trước đó thì trong tuần trước, thế giới lại ghi nhận đến 5 triệu ca nhiễm mới, có thể do lơ là phòng dịch trong mùa lễ và mức độ lây lan nhanh của SARS-CoV-2.

“Rõ ràng là ở Bắc bán cầu, đặc biệt là châu Âu và Bắc Mỹ, mọi người gia tăng tiếp xúc xã hội và kết hợp các yếu tố khác làm tốc độ lây nhiễm tăng cao ở rất nhiều nước”, ông Ryan phân tích.

Bên cạnh đó, chuyên gia dẫn đầu công tác phòng, chống Covid-19 của WHO Maria Van Kerkhove cảnh báo sau kỳ nghỉ, tình hình dịch bệnh tại một số nước sẽ trở nên rất tồi tệ. Bà Van Kerkhove kêu gọi duy trì giãn cách xã hội “càng xa càng tốt”, đồng thời lưu ý mọi người vẫn nên giữ khoảng cách với người khác ngay từ khi ra khỏi nhà để ngăn chặn Covid-19.

Tết ở Trung Quốc sẽ u ám?

Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) của Trung Quốc hôm qua thông báo đã ghi nhận 138 ca nhiễm Covid-19 mới ở Trung Quốc đại lục trong ngày 13.1, đánh dấu số ca nhiễm Covid-19/ngày cao nhất ở nước này trong 10 tháng, theo Reuters. NHC còn ghi nhận một ca Covid-19 tử vong trong ngày 13.1, là ca tử vong đầu tiên kể từ giữa tháng 5.2020.

Số ca nhiễm Covid-19 mới ở Trung Quốc tăng vọt trước thềm Tết Nguyên đán , buộc nhiều tỉnh khuyến cáo người dân không đi lại. Trong đó, giới chức tỉnh Hắc Long Giang hôm qua khuyến cáo 37,5 triệu người dân đón tết trong tỉnh và hạn chế những chuyến đi không cần thiết.

Nhóm chuyên gia WHO đến Vũ Hán có cả người Việt Sáng 14.1, một nhóm chuyên gia 10 người của WHO đã từ Singapore đến TP.Vũ Hán (Trung Quốc) để điều tra nguồn gốc của SARS-CoV-2 gây Covid-19. Một thành viên trong nhóm là nhà sinh vật học người Việt tên Hung Nguyen cho hay sau khi hoàn thành việc cách ly, nhóm sẽ có 2 tuần phỏng vấn nhiều người ở các viện nghiên cứu, bệnh viện và một chợ hải sản ở Vũ Hán, nhưng cho rằng nhóm có thể không tìm được câu trả lời rõ ràng. Ông Nguyen cho biết thêm nhóm sẽ chủ yếu ở lại Vũ Hán. Tương tự, chính quyền Tokyo (Nhật Bản) hôm qua ghi nhận 1.502 ca nhiễm mới, con số cao kỷ lục, theo Đài NHK. Trước tình hình này, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga thông báo mở rộng phạm vi áp dụng tình trạng khẩn cấp ra 11 vùng, đồng thời tạm dừng cho phép nhập cảnh đối với những người đi lại vì mục đích làm việc từ 10 nước ASEAN và Đài Loan. Tương tự, chính quyền Tokyo (Nhật Bản) hôm qua ghi nhận 1.502 ca nhiễm mới, con số cao kỷ lục, theo Đài NHK. Trước tình hình này, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga thông báo mở rộng phạm vi áp dụng tình trạng khẩn cấp ra 11 vùng, đồng thời tạm dừng cho phép nhập cảnh đối với những người đi lại vì mục đích làm việc từ 10 nước ASEAN và Đài Loan.

Như vậy, từ ngày 14.1 - 7.2, Nhật chính thức tạm đóng cửa biên giới với người nước ngoài từ tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hiện người nước ngoài chỉ có thể đến Nhật Bản với những lý do đặc biệt như đám tang người thân hoặc sinh con.

Ngoài ra, Tân Hoa xã hôm qua dẫn số liệu chính thức cho thấy giới chức Cuba ghi nhận 550 ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày 13.1, lại là con số cao kỷ lục, buộc nước này phải tạm đóng cửa trường học, quán bar, nhà hàng và dừng giao thông công cộng ban đêm từ ngày 14.1.

Giám đốc phụ trách châu Mỹ của WHO Carissa F.Etienne hôm qua cảnh báo hầu hết các nước ở châu lục này đều đang chịu cảnh Covid-19 bùng phát mạnh và số ca nhiễm Covid-19 trong năm 2021 có thể tồi tệ hơn so với năm 2020 nếu các nước nới lỏng biện pháp phòng chống dịch, theo Reuters.