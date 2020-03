Đại sứ quán Trung Quốc liên hệ dịch COVID-19 với cơ sở vũ khí sinh học Mỹ

Trên Twitter ngày 23.3, Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp tung tin: “Mỹ bất ngờ đóng cửa trung tâm nghiên cứu vũ khí sinh học lớn nhất nước này tại căn cứ Fort Detrick ở bang Maryland hồi tháng 7.2019. Sau khi đóng cửa trung tâm này, một loạt bệnh nhân bị viêm phổi như COVID-19 xuất hiện ở Mỹ".

"Có bao nhiêu ca nhiễm COVID-19 nằm trong số 20.000 trường hợp tử vong vì dịch cúm bùng phát ở Mỹ vào tháng 9.2019? Liệu Mỹ có cố che giấu các bệnh nhân nhiễm COVID-19 bằng cách xem họ bị cúm hay không?", theo bài đăng trên mạng xã hội Twitter của Đại sứ quán Trung Quốc tại Paris. Bài đăng này cho rằng SARS-CoV-2 xuất phát từ Mỹ nhưng không đưa ra bất kỳ bằng chứng khoa học nào.

Tờ The New York Times từng đưa tin phòng thí nghiệm vũ khí sinh học tại căn cứ Fort Detrick ở bang Maryland đã bị đóng cửa hồi tháng 7.2019 vì chính phủ Mỹ lo ngại chất thải nhiễm virus nguy hiểm như Ebola, đậu mùa và bệnh than có thể rò rỉ khỏi cơ sở này.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Mỹ Tom Cotton nhiều lần nhấn mạnh thuyết âm mưu cho rằng SARS-CoV-2 là vũ khí sinh học bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm gần chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán, nhưng cũng không có bằng chứng cụ thể. Ông Cotton còn cảnh báo Mỹ sẽ buộc “những kẻ gieo rắc virus Vũ Hán khắp thế giới ” phải chịu trách nhiệm và bị trừng trị theo pháp luật.

Tin đồn về nguồn gốc virus là “độc hại”

Đại sứ quán Trung Quốc tại Paris đưa ra thuyết âm mưu trên ngay sau khi Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải , xuất hiện trong chương trình Axios phát sóng trên đài HBO, lưu ý: “Những đồn đoán về nguồn gốc SARS-CoV-2 là cực kỳ độc hại”. “Chúng ta cần phải có câu trả lời về nguồn gốc của virus. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ của các nhà khoa học, không dành cho các nhà ngoại giao, nhà báo vì suy đoán sẽ không giúp ích được gì”, ông Thôi nói.

Trước đó, trên Twitter hôm 12.3, ông Triệu Lập Kiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, lại tung ra thuyết âm mưu cho rằng quân đội Mỹ mang SARS-CoV-2 đến thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc), nơi COVID-19 bùng phát cuối năm ngoái. Ông Triệu cũng không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào.

Các nhà phân tích đánh giá Trung Quốc đang cố làm chệch hướng dư luận để không bị quy trách nhiệm là làm lan truyền COVID-19 khắp thế giới, còn Washington muốn đổ lỗi cho Bắc Kinh vì bị dư luận chỉ trích thiếu biện pháp dập dịch ở Mỹ, theo AFP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần cáo buộc Trung Quốc thiếu minh bạch về COVID-19 dẫn đến việc chính phủ của ông phản ứng chậm trước sự bùng phát của dịch bệnh và thế giới phải “trả giá đắt”.

Để nhấn mạnh SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ Trung Quốc đại lục, Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo liên tục dùng từ “virus Trung Quốc”, bất chấp bị chỉ trích là châm ngòi phân biệt chủng tộc đối với người gốc Hoa và Đông Á.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã triệu tập đại sứ Thôi Thiên Khải, cáo buộc Trung Quốc "truyền bá thuyết âm mưu" và "tìm cách chệch hướng dư luận về trách nhiệm của Bắc Kinh trong việc làm bùng phát đại dịch COVID-19 toàn cầu và không minh bạch thông tin với thế giới".

Đến nay, đại dịch COVID-19 đã lây nhiễm hơn 350.000 và làm chết hơn 15.400 người.