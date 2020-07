Đập Tam Hiệp hứng đỉnh lũ

Mạng truyền trình toàn cầu Trung Quốc (CGTN) hôm qua đưa tin sông Dương Tử, con sông dài nhất của Trung Quốc, hứng đỉnh lũ đầu tiên trong năm nay. Theo đó, đập Tam Hiệp, được xây dựng trên sông Dương Tử đoạn chảy qua TT.Tâm Đẩu Bình thuộc tỉnh Hồ Bắc, cũng đã hứng dòng nước lũ đạt đỉnh với lưu lượng lên tới 53.000 m3/giây vào lúc 14 giờ ngày 2.7 (giờ địa phương).

Đoạn phim do CGTN đăng tải cho thấy đập Tam Hiệp có 3 cổng đang xả lũ. Hiện không rõ cổng xả nước thứ 3 được mở khi nào. Sáng 29.6, giới chức Trung Quốc cho đập Tam Hiệp mở 2 cổng xả nước, đánh dấu đợt xả lũ đầu tiên của đập này trong năm. Đợt xả lũ hiện nay nhằm giảm mực nước trong hồ chứa của đập Tam Hiệp từ 147,51 m xuống mức an toàn 145 m. Trước đó, ngày 21.6, mực nước ở hồ chứa đập Tam Hiệp chạm tới 147 m, cao hơn mức cảnh báo lũ tới 2 m, dẫn tới tin đồn đập này đang biến dạng và người dân nên sơ tán. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Quách Tấn thuộc Viện Nghiên cứu địa chấn Trung Quốc khẳng định đập Tam Hiệp, đập lớn nhất trên thế giới , có thể chứa lượng nước vào lớn hơn nhiều so với lượng nước hiện nay.

Ngoài đập Tam Hiệp, giới chức Trung Quốc cũng đang cho đập Tiểu Lãng Để trên sông Hoàng Hà xả lũ, với lưu lượng 4.800 m3/giây. Đập Tiểu Lãng Để là đập lớn nhất trên Hoàng Hà, con sông lớn thứ 2 ở Trung Quốc.

Ngày 2.7, giới chức Trung Quốc cho hay Hoàng Hà đang chuẩn bị đón mùa lũ, bắt đầu từ ngày 1.7 và kéo dài đến 31.10, theo Tân Hoa xã. Giới chức khí tượng thủy văn dự đoán sẽ có mưa bão và lũ lụt ở thượng nguồn của Hoàng Hà.

Cũng trong ngày 2.7, Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc thông báo đã kích hoạt hệ thống ứng phó khẩn cấp thứ tư, mức thấp nhất trong hệ thống cảnh báo có 4 mức, nhằm kiểm soát lũ khi nước này bước vào mùa lũ chính, theo Tân Hoa xã. Trung tâm chỉ huy giảm hạn hán và kiểm soát lũ Trung Quốc đã điều các đội đến tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc và An Huy để hướng dẫn công tác ứng phó lũ. Hôm 30.6, Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc dự báo lũ lụt có thể xảy ra thường xuyên trên các con sông và hồ ở nước này trong tháng 7 và 8 do mưa to, kêu gọi các địa phương cảnh giác.