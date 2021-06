Đập thủy điện công suất lớn thứ hai thế giới ở thượng nguồn Tam Hiệp vận hành

Đập thủy điện Bạch Hạc Than nằm trên sông Kim Sa, một nhánh của sông Dương Tử, nằm ở khu vực giáp ranh tỉnh Vân Nam và Tứ Xuyên ở tây nam Trung Quốc. Con đập mới nằm ở thượng nguồn của đập Tam Hiệp

Đập Bạch Hạc Than cao 289 m, được cho là đập bê tông đúc đầu tiên trên thế giới với hơn 8 triệu mbê tông, theo tờ Hoàn Cầu thời báo. Vật liệu này được thiết kế đặc biệt nhằm ngăn chặn các vết nứt do nhiệt có thể xuất hiện do thay đổi nhiệt độ