Đầu đạn hạt nhân mới trên tàu ngầm Mỹ

Theo báo The Guardian dẫn nguồn Liên đoàn Các nhà khoa học Mỹ hôm 29.1, tàu ngầm USS Tennessee được trang bị đầu đạn W76-2, có sức công phá 5 kiloton, bằng 1/3 so với quả bom nguyên tử phá hủy Hiroshima vào cuối thế chiến thứ hai, và thấp hơn nhiều so với các đầu đạn 90 và 455 kiloton lắp cho tên lửa đạn đạo Trident khác phóng từ tàu ngầm.