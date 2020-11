Đem ẩm thực Việt đến Canada

“Nhà hàng Rustle & Still gắn kết với toàn bộ văn hóa ẩm thực và cà phê ở Việt Nam, nơi mọi thứ thật giản dị và thoải mái. Ngày nay, mọi người rất bận rộn và chúng tôi muốn tạo ra một môi trường nơi mọi người có thể nghỉ ngơi, thư giãn sau giờ làm việc và học tập”, Tri Ngo (32 tuổi) kể về một trong những lý do khiến anh quyết định mở Rustle & Still. Theo Tri Ngo - từng theo học ngành kinh tế tại Đại học York ở TP.Toronto, Việt Nam là nước sản xuất cà phê lớn thứ hai trên thế giới , và Rustle & Still tự hào khi sử dụng hạt cà phê nhập từ quê nhà.