Đến lúc châu Âu liên thủ đối phó Trung Quốc ở Biển Đông

Máy bay trinh sát Mỹ áp sát Trung Quốc Máy bay trinh sát U-2 của Mỹ Ảnh: Không quân Mỹ Tổ chức Sáng kiến minh bạch chiến lược Biển Đông (SCSPI) thuộc Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) hôm qua cho rằng một máy bay trinh sát của Mỹ đã bay trong “không phận Trung Quốc”. Theo dữ liệu chuyến bay do SCSPI công bố trên Twitter, một chiếc trinh sát cơ Mỹ U-2A ngày 10.12 cất cánh từ Hàn Quốc , bay qua eo biển Đài Loan và tiến vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) do Trung Quốc đơn phương lập ở biển Hoa Đông. Có lúc, máy bay Mỹ hoạt động chỉ cách đường cơ sở ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) gần 100 km. Theo SCSPI, đây là chuyến bay do thám gần nhất ở eo biển Đài Loan của máy bay Mỹ kể từ tháng 10. Tháng trước, SCSPI cho hay Mỹ tăng gần gấp đôi số chuyến bay do thám gần Trung Quốc kể từ năm 2009. Theo dữ liệu của SCSPI, không quân Mỹ thực hiện 1.500 chuyến bay do thám mỗi năm trên Biển Đông. Huỳnh Thiềm