Đến lượt Brazil dọa rút khỏi WHO dù mỗi phút có một người chết vì Covid-19

“Mỹ đã rời WHO và chúng tôi đang can nhắc điều đó trong tương lai. Hoặc là WHO hoạt động không thành kiến về hệ tư tưởng hoặc là chúng tôi rời khỏi cơ quan này”, Tổng thống Bolsonaro nói với phóng viên ngày 5.6, theo AFP.

Phát biểu được đưa ra sau khi phát ngôn viên WHO Margaret Harris cho rằng Brazil cần đạt tiêu chuẩn an toàn, giảm lây nhiễm trước khi tái mở cửa. Trong cuộc họp báo tại trụ sở WHO ở Thụy Sĩ, khi được hỏi về việc Brazil tái mở cửa dù số ca bệnh tăng lên, bà Harris nói rằng đại dịch tại Mỹ La tinh là điều cực kỳ đáng lo ngại. Theo bà Harris, trong số 6 tiêu chuẩn chính để nới lỏng cách ly là phải giảm tỷ lệ lây nhiễm trong cộng đồng.

Trong khi đó, Bộ Y tế Brazil tối 5.6 thông báo có thêm 30.830 ca Covid-19 và 1.005 người tử vong trong vòng 24 giờ trước đó. Tính đến nay, tổng số ca nhiễm tại Brazil là 645.771 người trong đó 35.026 người tử vong, nhiều thứ ba thế giới sau Mỹ và Anh.

Tờ Folha de S.Paulo ngày 5.6 đăng bài xã luận nói đã 100 ngày từ khi Tổng thống Bolsonaro tuyên bố Covid-19 chỉ là “cúm nhẹ”, đại dịch giờ đang giết chết một người Brazil cứ mỗi phút trôi qua. “Trong khi bạn đang đọc bài viết này, lại thêm một người Brazil nữa chết vì Covid-19”, tờ báo viết.