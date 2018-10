Đi xe đạp, được uống bia miễn phí

Chính phủ Ấn Độ đã ra lệnh mở cuộc điều tra tại cơ quan phòng chống tội phạm hàng đầu của nước này sau khi hai quan chức cấp cao tố cáo lẫn nhau nhận hối lộ và can thiệp vào các cuộc điều tra của cảnh sát.

Tờ The New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ tiết lộ tình báo Trung Quốc đã bí mật nghe lén Tổng thống Donald Trump khi ông sử dụng điện thoại di động không được đảm bảo an ninh để trò chuyện với những người bạn.