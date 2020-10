Dịch Covid-19: Ngày nhiễm kỷ lục ở Nga và trên toàn cầu

Số ca nhiễm mới nói trên đã vượt qua số ca nhiễm Covid-19 /ngày cao kỷ lục được ghi nhận ở Nga vào ngày 11.5 là 11.656 ca và nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 ở nước này lên 1.272.238, theo Reuters.

Cũng trong hôm nay 9.10, giới chức Nga ghi nhận thêm 201 người chết, nâng tổng số ca Covid-19 tử vong ở nước này lên 22.257 ca.

Ngoài ra, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 8.10 ghi nhận có thêm 338.779 ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu, vượt qua con số cao kỷ lục 330.340 được ghi nhận hôm 2.10, theo Reuters. Cũng trong ngày 8.10, WHO ghi nhận thêm 5.514 ca tử vong, nâng tổng số người chết vì Covid-19 trên toàn cầu lên hơn 1,05 triệu ca.

[VIDEO] WHO: 10% dân số thế giới có thể nhiễm Covid-19

Trong số ca nhiễm Covid-19 mới trên toàn cầu được ghi nhận trong ngày 8.10 có tới 96.996 ca ở châu Âu, đánh dấu số ca nhiễm Covid-19 trong ngày cao nhất từ trước tới nay ở châu lục này do WHO ghi nhận. Châu Âu hiện đang có số ca nhiễm mới trong ngày cao hơn so với Ấn Độ (78.524 ca), Brazil (41.906) và Mỹ (38.904) theo WHO.

Theo phân tích của Reuters về dữ liệu gần đây của các nước, số ca nhiễm Covid-19 mới đang gia tăng ở 54 quốc gia, trong đó có Argentina, Canada và nhiều nước ở châu Âu.

Ngoài ra, Bộ Y tế Philippines hôm nay ghi nhận 2.996 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 ở nước này lên 334.770, cao nhất ở Đông Nam Á, theo Reuters. Bộ Y tế Philippines cũng ghi nhận thêm 83 người chết, nâng tổng số ca Covid-19 tử vong ở nước này lên 6.152, đứng thứ 2 ở Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia.