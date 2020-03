Dịch Covid-19: Người Việt trong cuộc sống 'giới nghiêm' ở Mỹ

Lo thất nghiệp

Ở TP.Garden Grove (bang California), chính quyền kiểm soát chặt chẽ việc đi lại của người dân. Các công ty nếu được phép hoạt động phải gửi thư cho cảnh sát và vệ binh quốc gia để xác nhận có bao nhiêu nhân viên và công nhân đi làm.

“Cảnh sát và vệ binh quốc gia thường xuyên tuần tra trên đường. Chỉ những người có thư xác nhận của công ty mới được đi lại. Nếu cảnh sát dừng xe kiểm tra, người dân không có thư xác nhận thì người đó phạm tội nhẹ và phải hầu tòa”, cô Charlotte Nguyen cho biết.

Tuân thủ quy định về social distance (giữ khoảng cách cộng đồng) của chính phủ, công ty của cô Nguyen sắp xếp cho nhân viên nghỉ giải lao lệch nhau. Các nhân viên phải đảm bảo ngồi cách xa nhau 2 m trong phòng ăn và phòng thay đồ. Công ty còn dựng thêm lều tạm ở bãi đậu xe để công nhân có thêm không gian đảm bảo social distance.

“Người gốc Việt tại những khu vực bị phong tỏa bày tỏ lo ngại trước nguy cơ bị thất nghiệp do công ty đóng cửa. May mắn là chính phủ hỗ trợ bằng cách cho phép người dân không phải đóng tiền lãi suất thẻ tín dụng và tiền lãi suất trả góp mua nhà nếu chứng minh được là công ty bị đóng cửa do lệnh phong tỏa vì Covid-19”, ông David Doan, ở San Francisco (California), cho hay.

Duy Phúc