Đồn đoán xung quanh việc S-300 của Nga trên bãi thử quân sự Mỹ

Tin đồn bắt đầu rộ lên sau khi một bức ảnh được cho là chụp 2 bệ phóng 5P85PT trên xe kéo một cầu và hệ thống kiểm soát hỏa hoạn 30N6 được một blogger theo dõi mảng quân sự có tên tamydoolittle (@border9999) đưa lên Twitter. Đây là những bộ phận hợp thành hệ thống tên lửa đất đối không S-300PT, theo Sputnik hôm 13.5.

Tamydoolittle sau đó xóa bức ảnh trên tài khoản của mình, nhưng truyền thông Nga và Tạp chí mạng Defense Blog đã kịp thời lưu lại.

Theo một số thông tin, Mỹ đã giữ lại ít nhất một khẩu đội S-300 từ những năm đầu thập niên 1990, nhiều khả năng từ Belarus sau khi Liên Xô sụp đổ.

Tờ The New York Times vào năm 1994 từng đưa tin chỉ huy cơ quan tình báo quân đội của Lầu Năm Góc đã bí mật mua S-300 để nghiên cứu, nhưng thiếu thiết bị điện tử lẫn radar.

Hồi năm ngoái, có tin các chuyên gia quân sự Mỹ và Israel đã bí mật đến Ukraine thăm dò các hệ thống tại đây, theo RT. Và Kiev đã cung cấp những chi tiết về kỹ thuật và một số khẩu đội S-300 cho Tel Aviv và Washington.

Trong khi vẫn chưa rõ lý do đằng sau sự xuất hiện của S-300 (nếu có) tại Mỹ, một số báo đài Nga nghi ngờ có lẽ Lầu Năm Góc đang tiến hành thử nghiệm hệ thống phòng không này trong lúc chuẩn bị can thiệp quân sự tại Venezuela, q uốc gia Nam Mỹ cũng sở hữu S-300 do Nga chuyển giao.