Đòn quyết định của Tổng thống Trump?

Theo tờ The New York Times, Tổng thống Trump mời các quan chức thuộc đảng Cộng hòa của bang Michigan đến Nhà Trắng vào ngày 20.11 (giờ địa phương), trước thời hạn bang này công bố kết quả vào ngày 23.11, trong lúc ông Biden giành đa số phiếu phổ thông tại đây. Trong số những người được mời có ông Mike Shirkey, lãnh đạo đa số tại Thượng viện bang, và ông Lee Chatfield, Chủ tịch Hạ viện bang. Bên cạnh đó, một số cố vấn cho hay Tổng thống Trump còn hỏi các trợ lý về những quan chức Cộng hòa nào tại các bang chiến địa khác mà ông có thể gọi, trong nỗ lực ngăn chặn việc xác nhận kết quả bỏ phiếu khi nhiều bang sắp đến thời hạn công bố.

Phản ứng về thông tin trên, đảng Dân chủ tại Michigan cáo buộc ông Shirkey và ông Chatfield cố gắng che giấu thất bại của Tổng thống Trump. “Cả hai ông một lần nữa gửi thông điệp đến mọi người tại tiểu bang này rằng họ quan tâm đến ông Trump nhiều hơn đến những người mà họ được bầu để phục vụ”, tạp chí Newsweek dẫn thông cáo chỉ trích.

Các chuyên gia pháp lý cho biết về nguyên tắc, thống đốc bang xác nhận kết quả bầu cử và thông thường thì đảng của ứng cử viên giành đa số phiếu phổ thông sẽ cử ra các đại cử tri của bang. Nếu bầu cử thất bại, nghị viện bang có thể chỉ định đại cử tri. Tuy nhiên, luật lại không nêu rõ thế nào là một cuộc bầu cử thất bại. Do đó, nếu đến thời hạn bỏ phiếu đại cử tri (ngày 14.12) mà kết quả bầu cử phổ thông còn giằng co và chưa chọn ra được các đại cử tri, nghị viện do đảng Cộng hòa kiểm soát ở các bang có thể chỉ định các đại cử tri ủng hộ ông Trump.