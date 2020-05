Dự báo số ca Covid-19 tại Mỹ có thể tăng gấp 8 lần hiện tại vào cuối tháng 5

Hiện mỗi ngày số ca tử vong tại Mỹ dao động từ 1.000 – 2.000 trường hợp. Theo số liệu cập nhật mới nhất, Mỹ vào ngày 4.5 đã ghi nhận thêm 1.240 trường hợp chết vì Covid-19 trong vòng 24 giờ, và thêm 22.247 ca mới, theo website Đại học Johns Hopkins.

Tuy nhiên, báo The New York Times cho hay vừa có được “tài liệu nội bộ” với số liệu dựa trên mô hình dự báo được Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) xây dựng và được Cơ quan quản lý các tình trạng khẩn cấp liên bang (FEMA) tổng hợp.

Theo đó, CDC và FEMA dự báo “mỗi ngày có thể sẽ có khoảng 200.000 ca Covid-19 mới vào cuối tháng 5, tăng so với khoảng 25.000 trường hợp hiện tại”, tức gấp 8 lần.

Về số ca tử vong, báo cáo cũng dự kiến đến cuối tháng 5, Mỹ có thể chứng kiến khoảng 3.000 trường hợp thiệt mạng vì Covid-19 trong ngày, tức gần gấp đôi.

Thông tin do The New York Times đăng tải theo sau bài báo của tờ The Washington Post hôm 2.5 cho rằng Nhà Trắng đang theo đuổi mô hình khôi phục kinh tế của cố vấn Kevin Hassett, một người “không có kiến thức nền tảng về dịch bệnh truyền nhiễm”.