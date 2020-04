Mỹ bước vào đỉnh dịch Covid-19

Bắc Kinh tố Đài Loan tổ chức công kích WHO Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua cáo buộc Đài Loan công kích “độc địa” nhắm vào Tổ chức Y tế thế giới (WHO), xúi giục người dùng internet có bình luận phân biệt chủng tộc nhằm vào Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, theo AFP. Bắc Kinh còn tố Đài Loan lợi dụng đại dịch Covid-19 để giành độc lập khỏi Trung Quốc đại lục. Đáp lại, cơ quan ngoại giao Đài Loan yêu cầu Trung Quốc đại lục chấm dứt dùng WHO để “gây áp lực và bôi nhọ chính trị”. Đài Loan cũng yêu cầu ông Tedros xin lỗi vì ông “vu khống” chính quyền vùng lãnh thổ này khuyến khích công kích cá nhân chống lại ông. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ lên án WHO thân thiết với Trung Quốc, đưa ra cảnh báo quá muộn về Covid-19, phớt lời cảnh báo của Đài Loan về nguy cơ SARS-CoV-2 lây nhiễm từ người sang người. Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa cắt giảm tài trợ WHO, chỉ trích tổ chức này “lấy Trung Quốc làm trung tâm”. Phúc Duy